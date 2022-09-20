На юге Украины ВСУ уничтожили баржу с оккупантами: армия РФ уменьшилась на 90 россиян и 26 единиц техники

20 сентября, 06:06
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Уничтоженная российская техника (Фото:Минобороны Украины)

Уничтоженная российская техника (Фото:Минобороны Украины)

Оперативное командование Юг сообщило, что на южном направлении ВСУ уничтожили альтернативные переправы через Днепр в районе Новой Каховки и Казацкого и баржу с живой силой и техникой оккупантов.

«Попытки настройки альтернативной переправы через Днепр, в районе Новой Каховки и Казацкого, успеха не имели. Приведение переправы не выдержало огневого контроля и остановилось. Баржа, загруженная вооружением, техникой и личным составом, попав под огневое поражение, пополнила подводный флот оккупантов», — сообщили в командовании.

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Всего за сутки подтверждено уничтожение:

  • 90 рашистов;
  • 3 танка;
  • 8 единиц другой автобронетехники;
  • 3 гаубицы Мста-Б и Мста-С;
  • 4 самоходных 152-мм Акации;
  • 2 самоходных орудия Гиацинт-С;
  • 6 реактивных систем залпового огня Град;
  • склад вражеских боеприпасов в Правдино.

В то же время, российские войска пытались провести штурмовые действия силами около мотострелкового взвода в направлении Давыдов Брод — Белогорка, но были остановлены артиллерией.

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Авиацией ВСУ нанесено 15 ударов по врагу. 2 беспилотных разведчика оперативно-тактического уровня Орлан-10 и Орлан-30 уничтожены.

https://www.youtube.com/watch?v=VScNWfoFjT0
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Запорожская область Херсонская область Николаевская область Война в Украине Война России против Украины

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