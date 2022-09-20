На юге Украины ВСУ уничтожили баржу с оккупантами: армия РФ уменьшилась на 90 россиян и 26 единиц техники
Уничтоженная российская техника (Фото:Минобороны Украины)
Оперативное командование Юг сообщило, что на южном направлении ВСУ уничтожили альтернативные переправы через Днепр в районе Новой Каховки и Казацкого и баржу с живой силой и техникой оккупантов.
«Попытки настройки альтернативной переправы через Днепр, в районе Новой Каховки и Казацкого, успеха не имели. Приведение переправы не выдержало огневого контроля и остановилось. Баржа, загруженная вооружением, техникой и личным составом, попав под огневое поражение, пополнила подводный флот оккупантов», — сообщили в командовании.
Всего за сутки подтверждено уничтожение:
- 90 рашистов;
- 3 танка;
- 8 единиц другой автобронетехники;
- 3 гаубицы Мста-Б и Мста-С;
- 4 самоходных 152-мм Акации;
- 2 самоходных орудия Гиацинт-С;
- 6 реактивных систем залпового огня Град;
- склад вражеских боеприпасов в Правдино.
В то же время, российские войска пытались провести штурмовые действия силами около мотострелкового взвода в направлении Давыдов Брод — Белогорка, но были остановлены артиллерией.
Авиацией ВСУ нанесено 15 ударов по врагу. 2 беспилотных разведчика оперативно-тактического уровня Орлан-10 и Орлан-30 уничтожены.
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