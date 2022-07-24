На южном направлении ВСУ нанесли шесть ударов по армии РФ: уничтожены 54 оккупанта 24 июля, 04:47 Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщило, что за минувшие сутки украинские военные совершили шесть ударов по российским позициям, уничтожив 54 оккупантов.

Всего за сутки были уничтожены:

54 оккупанта;

3️ танка Т-62;

3️ реактивные системы залпового огня Град;

пушка Мста-Б;

бронированная и автомобильная техника;

склад боеприпасов.

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В командовании сообщили, что оккупанты проводили наступление при поддержке двух танков Т-62 и одного БТРа-82А в направлении Сухого Пруда, Андреевка, Брускинского и Белогорки. Вражеские войска потерпели неудачу и с потерями отошли.

Российская авиация нанесла удары в районе Белогорки, а также Новониколаевки. Среди украинскиx военных потерь нет.

В командовании сообщили, что в Черном море корабельная группировка РФ несет на своем борту 16 ракет Калибр.

10 июля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что президент Владимир Зеленский приказал военным деоккупировать прибрежные районы на юге страны.



По словам Резникова, Зеленский приказал военным Украины отвоевать оккупированные прибрежные районы, имеющие жизненно важное значение для экономики страны.



«Мы понимаем, что политически это очень нужно для нашей страны», — отметил Резников.

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