На южном направлении ВСУ уничтожили четыре ЗРК С-300 и 39 оккупантов
Зенитно-ракетные комплексы С-300 (Фото:Novynarnia/Twitter)
Оперативное командование Юг сообщает, что украинские защитники и защитницы за последние сутки уничтожили на южном направлении четыре установки С-300 и 39 российских военных.
В командовании также отметили, что ВСУ с помощью вертолетов разбили опорный пункт российских оккупантов на территории Николаевской области.
Ракетно-артиллерийские подразделения украинской армии атаковали российскую ПВО и логистические пункты с боеприпасами в Херсонской области.
Всего за сутки на южном направлении ликвидировали:
- 39 рашистов;
- 4 ЗРК С-300;
- радиолокационную станцию Имбирь;
- миномет 82-го калибра Волошка;
- 9 единиц автомобильной и бронированной техники.
Окончательные потери россиян уточняются.
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