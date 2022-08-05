На южном направлении ВСУ уничтожили четыре ЗРК С-300 и 39 оккупантов

5 августа, 03:58
Зенитно-ракетные комплексы С-300 (Фото:Novynarnia/Twitter)

Зенитно-ракетные комплексы С-300 (Фото:Novynarnia/Twitter)

Оперативное командование Юг сообщает, что украинские защитники и защитницы за последние сутки уничтожили на южном направлении четыре установки С-300 и 39 российских военных.

В командовании также отметили, что ВСУ с помощью вертолетов разбили опорный пункт российских оккупантов на территории Николаевской области.

Ракетно-артиллерийские подразделения украинской армии атаковали российскую ПВО и логистические пункты с боеприпасами в Херсонской области.

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Всего за сутки на южном направлении ликвидировали:

  • 39 рашистов;
  • 4 ЗРК С-300;
  • радиолокационную станцию Имбирь;
  • миномет 82-го калибра Волошка;
  • 9 единиц автомобильной и бронированной техники.

Окончательные потери россиян уточняются.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/466622484930600
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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Одесская область Запорожская область Херсонская область Николаевская область Война в Украине ЗРК С-300 Война России против Украины

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