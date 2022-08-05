На южном направлении ВСУ уничтожили четыре ЗРК С-300 и 39 оккупантов 5 августа, 03:58 Зенитно-ракетные комплексы С-300 (Фото:Novynarnia/Twitter)

Оперативное командование Юг сообщает, что украинские защитники и защитницы за последние сутки уничтожили на южном направлении четыре установки С-300 и 39 российских военных.

В командовании также отметили, что ВСУ с помощью вертолетов разбили опорный пункт российских оккупантов на территории Николаевской области.

Ракетно-артиллерийские подразделения украинской армии атаковали российскую ПВО и логистические пункты с боеприпасами в Херсонской области.

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Всего за сутки на южном направлении ликвидировали:

39 рашистов;

4 ЗРК С-300;

радиолокационную станцию Имбирь;

миномет 82-го калибра Волошка;

9 единиц автомобильной и бронированной техники.

Окончательные потери россиян уточняются.

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