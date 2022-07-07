На южном направлении ликвидировали 38 российских военных и девять единиц техники
Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
Оперативное командование Юг сообщает об уничтожении на южном направлении 38 человек личного состава и девяти вражеских единиц техники.
Также уничтожили четыре склада с боеприпасами.
Всего за сутки украинские военные ликвидировали:
- 38 рашистов;
- 1 танк Т-62;
- 2 минометных комплексы 120-го калибра Сани;
- 2 единицы бронированной;
- 4 автомобильной техники;
- 3 склады боеприпасов на Николаевщине;
- 1 склад горюче-смазочных материалов в Херсоне.
Корабельная группировка черноморского флота РФ увеличилась до 5 ракетных кораблей, 1 большого десантного корабля и 2 подводных лодок, несущих вместе 48 ракет Калибр.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы продвигаются на нескольких тактических направлениях в Запорожской и Херсонской областях.
«Наконец-то ощущается, что очень мощно заработала западная артиллерия, то оружие, которые мы получили от западных партнеров. Ее точность действительная такая, какая необходима. Наши защитники наносят очень ощутимые удары по складам и другим точкам, которые важны для логистики оккупантов», — сказал он во время вечернего видеообращения.
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