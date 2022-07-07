На южном направлении ликвидировали 38 российских военных и девять единиц техники 7 июля, 03:54 Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщает об уничтожении на южном направлении 38 человек личного состава и девяти вражеских единиц техники.

Также уничтожили четыре склада с боеприпасами.

Всего за сутки украинские военные ликвидировали:

38 рашистов;

1 танк Т-62;

2 минометных комплексы 120-го калибра Сани;

2 единицы бронированной;

4 автомобильной техники;

3 склады боеприпасов на Николаевщине;

1 склад горюче-смазочных материалов в Херсоне.

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Корабельная группировка черноморского флота РФ увеличилась до 5 ракетных кораблей, 1 большого десантного корабля и 2 подводных лодок, несущих вместе 48 ракет Калибр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы продвигаются на нескольких тактических направлениях в Запорожской и Херсонской областях.

«Наконец-то ощущается, что очень мощно заработала западная артиллерия, то оружие, которые мы получили от западных партнеров. Ее точность действительная такая, какая необходима. Наши защитники наносят очень ощутимые удары по складам и другим точкам, которые важны для логистики оккупантов», — сказал он во время вечернего видеообращения.

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