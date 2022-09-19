На южном направлении ВСУ уничтожили 29 оккупантов и пять единиц техники 19 сентября, 06:01 Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщило, что на южном направлении за последние сутки уничтожили 29 оккупантов и их технику.

Всего за сутки уничтожили:

29 военных;

две самоходные и одна обычная 152 мм гаубицы Мста-С и Мста-Б;

командная машина управления истребительной авиацией и БМП-3;

в Благодатном и Херсоне уничтожены два склада с боеприпасами оккупантов.



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В то же время, реактивными системами залпового огня и тяжелой артиллерией россияне обстреливали Никопольский район. Погибли двое и ранены трое гражданских.



«По Березнеговатской громаде Николаевщины, непосредственно прилегающей к линии фронта, вечером враг ударил тремя реактивными снарядами из Смерча. Повреждена больница и солнечная электростанция. Масштабы разрушений и потери уточняются», — сообщили в командовании.



Также сообщается, что авиация ВСУ нанесла 11 ударов по врагу, а ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано более 200 огневых задач.

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