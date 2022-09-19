На южном направлении ВСУ уничтожили 29 оккупантов и пять единиц техники
Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
Оперативное командование Юг сообщило, что на южном направлении за последние сутки уничтожили 29 оккупантов и их технику.
Всего за сутки уничтожили:
- 29 военных;
- две самоходные и одна обычная 152 мм гаубицы Мста-С и Мста-Б;
- командная машина управления истребительной авиацией и БМП-3;
- в Благодатном и Херсоне уничтожены два склада с боеприпасами оккупантов.
В то же время, реактивными системами залпового огня и тяжелой артиллерией россияне обстреливали Никопольский район. Погибли двое и ранены трое гражданских.
«По Березнеговатской громаде Николаевщины, непосредственно прилегающей к линии фронта, вечером враг ударил тремя реактивными снарядами из Смерча. Повреждена больница и солнечная электростанция. Масштабы разрушений и потери уточняются», — сообщили в командовании.
Также сообщается, что авиация ВСУ нанесла 11 ударов по врагу, а ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано более 200 огневых задач.
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