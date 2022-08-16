Оккупанты пошли на штурм на юге Украины: все закончилось большими потерями и отступлением — Генштаб 16 августа, 08:00 Украинские военные нанесли оккупантам потери на юге Украины (Фото:Генштаб)

На Южнобугском направлении оккупанты ведут огонь из танков и артиллерии вдоль линии боевого столкновения.



В утренней сводке Генштаба говорится, что войска РФ также задействовали армейскую и штурмовую авиацию вблизи Белой Криницы, Андреевки и Лозового.

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Попытка улучшить тактическое положение штурмовыми действиями по направлению Зеленый Гай — Новогригоровка завершилась для врага значительными потерями и отступлением.

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В готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования Калибр.

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