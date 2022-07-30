«Попадания очень существенные». В ОК Юг рассказали об атаках на цели российских оккупантов

30 июля, 14:12
В ОК Юг рассказал об успешной работе украинских артиллеристов (Фото:Армия Inform)

В ОК Юг рассказал об успешной работе украинских артиллеристов (Фото:Армия Inform)

На юге Украины артиллерийские подразделения успешно отработали, поражая цели российских оккупантов.

Об этом в эфире телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

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«Наши артиллерийские подразделения отработали достаточно четко, попадания существенные. Сейчас уничтожены в Бериславском районе два логистических пункта — это боевой запас и горюче-смазочные материалы. В Новой Каховке также существенно уменьшены запасы топлива», — отметила она.

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На странице Оперативного командования Юг в Facebook сообщается, что по итогам ночной работы уничтожены вражеские запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов в Бериславском районе. Также в Новой Каховке критически уменьшены вражеские запасы горючего и максимально усложнено транспортное сообщение.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/598661525191049/
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Юг Украины Новая Каховка Война России против Украины

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