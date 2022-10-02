ВСУ продолжают продвигаться: оперативное командование сообщило об успехах на юге Украины

2 октября, 14:00
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В оперативном командовании рассказали о ситуации на юге Украины (Фото:Генштаб)

В оперативном командовании рассказали о ситуации на юге Украины (Фото:Генштаб)

Украинские военные продолжают наступать и продвигаться на южном направлении.

Об этом в комментарии 24 каналу сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк.

Она подчеркнула, что «независимость» или «присоединение» любых украинских территорий к России — это личное мнение россиян, которое не поддерживает никто, а особенно — Силы обороны и ВСУ.

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Гуменюк рассказала, что за прошедшие сутки украинская авиация девять раз атаковала позиции оккупантов на южном направлении. Украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили почти 550 огневых задач.

Они работали на уничтожение логистики войск РФ, складов с боеприпасами, сосредоточения техники и вооружения. За сутки было уничтожено: 16 танков, две самоходные гаубицы типа Мста-С, 11 единиц автобронетанковой техники, два противотанковых ракетных комплекса.

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Также военные «затрофеили» вражеский БТР.

«Мы продолжаем не только бить врага и отжимать у него технику, но и выдавливать его с тех рубежей обороны, которые он себе обустроил, думая, что железобетон — это железобетонно. Нет, земля наша, и будем выковыривать их даже через такие заграждения», — отметила Гуменюк.

Ранее Гуменюк сообщала, что на юге Украины российские оккупационные войска нигде не продвигаются вперед и не имеют возможности этого делать.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Юг Украины Война России против Украины

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