Успешные залпы. Воздушные силы сбили на юге Украины три российских крылатых ракеты 4 ноября, 19:55 Успешный залп по вражеской ракете был осуществлен около 16:00 (Фото:Повітряне командування Схід)

Украинские воздушные силы на юге страны сбили три российских крылатых ракеты Калибр.

Об одном из успешных залпов, который был осуществлен около 16:00 военнослужащими одного из расчетов ПЗРК отдельного зенитного ракетного дивизиона Воздушного командования Центр, сообщается на странице этого командования в Facebook.

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В сообщении подчеркнули, что сбитая ракета — спасенный инфраструктурный объект и сотни мирных жизней.

Позже Воздушное командование Юг сообщило о том, что две крылатые ракеты Калибр были сбиты около 16:00 силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования Юг.



Отмечается, что эти ракеты были выпущены из акватории Черного моря. Одна из них была сбита над Херсонской областью, другая — над Николаевской.

В ночь на пятницу, 4 ноября, войска РФ нанесли удар ракетами С-300 по населенным пунктам Запорожской области, в результате чего была повреждена газовая труба.

Также в ночь на 4 ноября оккупанты ударили ракетами С-300 по Николаеву, разрушив одно складское помещение и вызвав пожар в другом. Кроме того, было повреждено административное здание и припаркованные рядом машины.

С 10 октября РФ начала атаковать объекты энергетической инфраструктуры по всей Украине, что повлекло за собой снижение мощностей энергосистемы. В стране начали вводить веерные отключения света, а в период сильных нагрузок экстренные.

31 октября Россия совершила новую массированную ракетную атаку на всей территории Украины. Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что российские ракеты повредили 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах Украины. Большинство из поврежденных объектов – энергетические.