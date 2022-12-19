Атака Шахедов: на юге Украины сбили 10 иранских беспилотников

19 декабря, 08:00
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На юге Украины сбили 10 иранских беспилотников (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

На юге Украины сбили 10 иранских беспилотников (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

В ночь с 18 на 19 декабря на юге Украины силы противовоздушной обороны уничтожили 10 иранских беспилотников Shahed-136.

Об этом в Telegram сообщил пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук.

Кроме того, РФ массированно атаковала иранскими дронами Киев и область.

По данным КМВА, Киев выдержал несколько волн атак иранскими дронами Shahed. В воздушном пространстве Киева было зафиксировано более 20 вражеских БПЛА. По предварительным данным, силы ПВО уничтожили около 15 из них. ПВО работала также в Киевской области.

Видео дня

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы вСоломенском и Шевченковском районах столицы, есть попадание в объект критической инфраструктуры. В некоторых районах столицы частично пропал свет.

В Киевской области повреждены объекты инфраструктуры и частные дома. По предварительным данным, два человека пострадали.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Беспилотники Юг Украины Дроны Война России против Украины Иранские беспилотники

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