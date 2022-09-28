На южном направлении ВСУ остановили вражескую диверсионную группу 28 сентября, 15:30 ВСУ остановили вражескую диверсионную группу на юге Украины (Фото:Генеральный штаб ВСУ)

На юге Украины украинские силы обороны в стрелковом бою остановили диверсионную группу оккупантов.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг в Facebook.

«С целью разведки наших позиций, расположения подразделений и вероятных направлений своих действий в Бериславском районе врагнаправил диверсионно-разведывательную группу из 4 человек. Стрелковым боем ДРГ остановлена», — говорится в сообщении.

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Оперативная обстановка на Южнобугском направлении остается напряженной.

Ранее Гуменюк сообщала, что на юге Украины российские оккупационные войска нигде не продвигаются вперед и не имеют возможности этого делать.

Кроме того, на южном направлении военные из РФ терпят неудачи при попытках наступления и ищут способы сдаться в плен.