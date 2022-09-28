На южном направлении ВСУ остановили вражескую диверсионную группу

28 сентября, 15:30
Поделиться:
ВСУ остановили вражескую диверсионную группу на юге Украины (Фото:Генеральный штаб ВСУ)

ВСУ остановили вражескую диверсионную группу на юге Украины (Фото:Генеральный штаб ВСУ)

На юге Украины украинские силы обороны в стрелковом бою остановили диверсионную группу оккупантов.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг в Facebook.

«С целью разведки наших позиций, расположения подразделений и вероятных направлений своих действий в Бериславском районе врагнаправил диверсионно-разведывательную группу из 4 человек. Стрелковым боем ДРГ остановлена», — говорится в сообщении.

Видео дня

Оперативная обстановка на Южнобугском направлении остается напряженной.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/502801491662108/

Ранее Гуменюк сообщала, что на юге Украины российские оккупационные войска нигде не продвигаются вперед и не имеют возможности этого делать.

https://www.youtube.com/embed/Ex4R1EzdOQY

Кроме того, на южном направлении военные из РФ терпят неудачи при попытках наступления и ищут способы сдаться в плен.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Херсонская область Юг Украины Диверсионная группа Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X