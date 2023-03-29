Оккупанты засели в обороне, обстрелов стало меньше: оперативное командование сообщило, что происходит на юге 29 марта, 13:04 Оккупанты снизили активность на юге Украины (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

На юге Украины российские оккупационные войска не предпринимают активных действий и засели глубоко в обороне.

Об этом в комментарии 24 каналу сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны и охраны юга Наталья Гуменюк.

Он также отметила, что количество вражеских обстрелов уменьшилось.

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«Это наша методическая работа по зачистке полосы, которую мы проводим уже в течение длительного времени, дает свои результаты. В том числе и то, что мы уничтожили определенную часть логистики вражеской группировки. Держим под существенным огненным контролем транспортные пути, по которым они могли бы гипотетически обновлять эту логистику, но сейчас не могут», — сказала Гуменюк.

Ранее Гуменюк сообщала, что в Херсонской области российская армия изменила тактику атак. Теперь оккупанты используют управляемые авиационные бомбы. Также по ее словам, Силы обороны поспособствовали тому, что количество обстрелов освобожденной части Херсонской области со стороны оккупантов уменьшилось.