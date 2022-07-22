Ситуация на юге Украины: оккупанты ввели резервные подразделения и попытались пойти на штурм — Генштаб 22 июля, 08:06 Генштаб рассказал о ситуации на юге Украины (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

На Южнобугском направлении российские оккупанты ведут оборону занятых ранее позиций, сосредотачивают усилия на недопущении наступления сил обороны. Ввели резервные подразделения.

Об этом сообщает Генштаб.

Зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Ивановка, Токарево, Трудолюбовка, Партизанское, Кобзарцы, Посад-Покровское, Андреевка, Степная Долина, Таврическое, Оленевка, Шевченково, Прибужское, Лиманы, Киселевка, Новониколаевка, Великое Артаково, Николаев и Татьяновка.

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Все попытки вражеских штурмовых действий в направлениях Малая Семейдинуха — Андреевка и Давидов Брид — Белогорка украинские военные сразу подавили. Оккупанты отошли.

Вне пунктов базирования находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр.

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