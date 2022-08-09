На юге Украины оккупанты ведут оборонительную операцию — Генштаб
Генштаб сообщил, что происходит на юге Украины (Фото:Генштаб)
На Южнобугском направлении российские оккупанты ведут оборонительную операцию.
Как сообщает Генштаб, на юге Украины армия РФ активно применяет армейскую авиацию.
В целях сковывания украинских войск войска РФ вели огонь из артиллерии в районах населенных пунктов Прибужское, Посад-Покровское, Лупарево, Украинка, Луч, Мирное, Благодатное, Новороссийское, Широкое, Партизанское, Плотницкое, Белогорка, Осокоровка и Княжевка.
Нанесли авиаудары возле Белой Криницы, Андреевки, Осокоровки и Ольгиного.
Вели воздушную разведку БПЛА в районах Белогорки, Мураховки, Новоалександровки, Шевченковского и Николаевки.
В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр.
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