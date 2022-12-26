«Постепенно теряют позиции». В оперативном командовании рассказали, как не дают покоя оккупантам на юге Украины 26 декабря, 13:06 Оперативное командование рассказало о ситуации на юге Украины (Фото:Генштаб)

На юге Украины оккупационные войска РФ постепенно, но уверенно теряют позиции, украинские силы пытаются помешать им подтягивать резервы.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

«Враг теряет позиции постепенно, но достаточно уверенно. Перед ними стоит задача удержаться, подождать того момента, пока они подтянут резервы. Поэтому командование планирует меры таким образом, чтобы не дать врагу возможности этого сделать: устанавливаем огневой контроль, стараемся прекращать их логистические поставки, не даем им покоя и заставляем постоянно выискивать новые места дислокации», — отметила она.

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15 декабря Гуменюк сообщала, что на левобережной части Херсонской области войска РФ находятся в напряжении.

По данным Пентагона, на захваченной левобережной части Херсонской области остаются десятки тысяч военных оккупационных войск РФ.