Обстановка на юге Украины: оккупанты обороняются, партизаны продолжают сопротивление — Генштаб 24 июня, 08:08 Цей матеріал також доступний українською На юге Украины оккупанты пытаются держать оборону (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

На Южнобугском направлении российские оккупанты активных действий не вели. Обороняются и пытаются проводить контрбатарейную борьбу.



Об этом сообщает Генштаб.

Армия РФ нанесла авиационный удар по позициям украинских войск в районе населенного пункта Белая Криница.

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Украинская авиация на соответствующих участках ударила по ответным скоплениям оккупантов.

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Украинские партизаны продолжают сопротивление на временно захваченных территориях. Тотальное сопротивление украинцев продолжается.

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