Обстановка на юге Украины: оккупанты обороняются, партизаны продолжают сопротивление — Генштаб
На юге Украины оккупанты пытаются держать оборону (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)
На Южнобугском направлении российские оккупанты активных действий не вели. Обороняются и пытаются проводить контрбатарейную борьбу.
Об этом сообщает Генштаб.
Армия РФ нанесла авиационный удар по позициям украинских войск в районе населенного пункта Белая Криница.
Украинская авиация на соответствующих участках ударила по ответным скоплениям оккупантов.
Украинские партизаны продолжают сопротивление на временно захваченных территориях. Тотальное сопротивление украинцев продолжается.
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