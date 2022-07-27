На юге Украины оккупанты пытаются сдерживать продвижение ВСУ — Генштаб
Генштаб рассказал о ситуации на юге Украины (Фото:Генштаб)
На Южнобугском направлении основные усилия российские оккупанты сосредотачивают на недопущении продвижения украинских войск.
Об этом сообщает Генштаб.
Для ведения воздушной разведки войска РФ активно используют БПЛА.
Оккупанты совершили систематические обстрелы возле Осокоровки, Трудолюбовки, Токарева, Киселевки, Партизанского, Кавказа, Лозового, Прибугского, Поляны и Лупаревого. Нанесли авиаудары возле Любомировки и Новониколаевки.
Армия РФ вела штурмовые действия в районе Белогорки, успеха не имела и отошла.
В акваториях Черного и Азовского морей вражеская корабельная группировка продолжает выполнять задачи по ведению разведки, ракетным ударам по объектам на территории Украины, а также блокировке гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.