На юге Украины оккупанты пытаются сдерживать продвижение ВСУ — Генштаб 27 июля, 09:10 Генштаб рассказал о ситуации на юге Украины (Фото:Генштаб)

На Южнобугском направлении основные усилия российские оккупанты сосредотачивают на недопущении продвижения украинских войск.



Об этом сообщает Генштаб.

Для ведения воздушной разведки войска РФ активно используют БПЛА.

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Оккупанты совершили систематические обстрелы возле Осокоровки, Трудолюбовки, Токарева, Киселевки, Партизанского, Кавказа, Лозового, Прибугского, Поляны и Лупаревого. Нанесли авиаудары возле Любомировки и Новониколаевки.

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Армия РФ вела штурмовые действия в районе Белогорки, успеха не имела и отошла.

В акваториях Черного и Азовского морей вражеская корабельная группировка продолжает выполнять задачи по ведению разведки, ракетным ударам по объектам на территории Украины, а также блокировке гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.



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