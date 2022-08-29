Ситуация на юге Украины: оккупанты пытаются остановить ВСУ и восполнить свои потери — Генштаб
Генштаб сообщил, что происходит на юге Украины (Фото:Генштаб)
На Южнобугском направлении основные усилия оккупанты сосредотачивают на недопущении продвижения украинских войск.
Как сообщает Генштаб в утренней сводке, также захватчики принимают меры по восполнению потерь.
Войска РФ из имеющихся артиллерийских систем и танков обстреливали инфраструктуру в районах населенных пунктов Александровка, Прибугское, Новогригоровка, Первомайское, Квитневое, Кобзарцы, Яковлевка, Потемкино, Трудолюбовка, Добрянка, Таврийское, Шевченково, Любомировка, Березноватое.
Для нанесения ударов задействовали авиацию возле Новогригорьевки и Андреевки.
Активно действовали вражеские разведывательные БПЛА.
В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника основные усилия сосредотачивает на ведении разведки и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.
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