Ситуация на юге Украины: оккупанты пытаются остановить ВСУ и восполнить свои потери — Генштаб

29 августа, 08:05
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Генштаб сообщил, что происходит на юге Украины (Фото:Генштаб)

Генштаб сообщил, что происходит на юге Украины (Фото:Генштаб)

На Южнобугском направлении основные усилия оккупанты сосредотачивают на недопущении продвижения украинских войск.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, также захватчики принимают меры по восполнению потерь.

Войска РФ из имеющихся артиллерийских систем и танков обстреливали инфраструктуру в районах населенных пунктов Александровка, Прибугское, Новогригоровка, Первомайское, Квитневое, Кобзарцы, Яковлевка, Потемкино, Трудолюбовка, Добрянка, Таврийское, Шевченково, Любомировка, Березноватое.

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Для нанесения ударов задействовали авиацию возле Новогригорьевки и Андреевки.

Активно действовали вражеские разведывательные БПЛА.

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В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника основные усилия сосредотачивает на ведении разведки и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Херсонская область Юг Украины Война России против Украины

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