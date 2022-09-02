Обстановка на юге Украины: ВСУ остановили оккупантов при попытке наступления на Потемкино — Генштаб 2 сентября, 08:00 ВСУ остановили наступление оккупантов на юге Украины (Фото:Генштаб)

На Южнобугском направлении российские оккупанты сосредотачиваются на обороне занятых ранее рубежей и позиций.



Как сообщает Генштаб в утренней сводке, силы обороны остановили оккупантов во время ведения наступательных действий в направлении населенного пункта Потемкино.

Войска РФ вели огонь по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Степная Долина, Александровка, Посад-Покровское, Прибугское, Новониколаевка, Любомировка, Новогригоровка, Киселевка, Первомайское, Кобзарцы, Партизанское, Красная Долина, Широкое, Березнеговатое, Великое Артаково, Андреевка, Новоселовка, Шевченково, Ольгино, Миролюбовка, Любимовка и Петровка.

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Вражеская авиация нанесла удары в районах населенных пунктов Лозовое, Сухой Пруд, Великое Артаково, Крещеновка.

В Черноморской и Азовской морских зонах основные усилия противника сосредоточены на ведении разведки и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря. В готовности к применению высокоточного оружия находятся носители крылатых ракет морского базирования типа Калибр.

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