Перемещают подразделения и прячут технику. Гуменюк рассказала о действиях оккупантов на юге 7 апреля, 12:24 Наталья Гуменюк рассказала о передвижениях оккупантов на юге Украины (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

На юге Украины в рядах российских оккупационных войск царят панические настроения, поскольку Силы обороны Украины регулярно уничтожают их склады с боеприпасами и технику.

Об этом в комментарии 24 каналу сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны и охраны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, оккупанты пытаются маневрировать силами и средствами, потому что понимают, что в результате боевой работы украинской обороны они теряют технику и боеприпасы.

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«Они пытаются перемещать, менять дислокацию подразделений, поскольку уже переполнены лечебные учреждения ранеными, в том числе и на Херсонском направлении, на временно оккупированном левобережье», — отметила она.

К тому же на левом берегу Херсонской области оккупанты перепрофилировали государственные учреждения под военные госпитали, добавила Гуменюк.

Кроме того, захватчики максимально пытаются скрыть свою технику, даже и ограничивают передвижения мирного населения, в частности, продлевают комендантский час, ограничивают возможности людей выходить из собственных домов.

5 апреля заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский говорил, что в регионе остается сложная ситуация с безопасностью, а количество обстрелов за последние двое суток возросло.

