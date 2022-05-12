На юге Украины оккупанты пытаются улучшить тактическое положение и сковать действия украинских войск

12 мая, 08:00
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Генштаб рассказал об обстановке на юге Украины (Фото:Генштаб)

Генштаб рассказал об обстановке на юге Украины (Фото:Генштаб)

На Южнобугском и Таврическом направлениях российские оккупанты пытаются улучшить свое тактическое положение.

Об этом сообщает Генштаб.

На Николаевском и Криворожском направлениях враг продолжает артиллерийские обстрелы позиций украинских войск. Ведет воздушную разведку, в том числе и с использованием беспилотников.

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На Николаевском направлении в районе Новой Каховки оккупанты осуществляют подготовку инженерных подразделений к наведению понтонно-мостовых переправ.

На Таврическом направлении российские войска проводили пополнение запасов и демонстрационные действия с целью сковывания действий украинских войск.

На Запорожском направлении оккупанты обстреливали подразделения украинских войск из ствольной артиллерии большой мощности и реактивных систем залпового огня.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Война России против Украины

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