На юге Украины оккупанты пытаются улучшить тактическое положение и сковать действия украинских войск
Генштаб рассказал об обстановке на юге Украины (Фото:Генштаб)
На Южнобугском и Таврическом направлениях российские оккупанты пытаются улучшить свое тактическое положение.
Об этом сообщает Генштаб.
На Николаевском и Криворожском направлениях враг продолжает артиллерийские обстрелы позиций украинских войск. Ведет воздушную разведку, в том числе и с использованием беспилотников.
На Николаевском направлении в районе Новой Каховки оккупанты осуществляют подготовку инженерных подразделений к наведению понтонно-мостовых переправ.
На Таврическом направлении российские войска проводили пополнение запасов и демонстрационные действия с целью сковывания действий украинских войск.
На Запорожском направлении оккупанты обстреливали подразделения украинских войск из ствольной артиллерии большой мощности и реактивных систем залпового огня.
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