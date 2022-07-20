На юге Украины оккупантам не хватает боеприпасов, продуктов и воды — Генштаб 20 июля, 08:00 Генштаб рассказал об обстановке на юге Украины (Фото:Генштаб)

На Южнобугском направлении российские оккупанты поддерживают высокую интенсивность ведения разведки беспилотными летательными аппаратами.



Об этом сообщает Генштаб.

В акватории Черного моря вне пунктов базирования находятся три носителя крылатых ракет Калибр.

Продолжаются обоюдные обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков по всей линии столкновения.

Видео дня

Террористическая армия РФ нанесла ракетно-авиационные удары в районе Мураховки.

Во вражеских подразделениях отмечается нехватка боеприпасов, продуктов питания и воды.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.