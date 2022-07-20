На юге Украины оккупантам не хватает боеприпасов, продуктов и воды — Генштаб

20 июля, 08:00
Генштаб рассказал об обстановке на юге Украины (Фото:Генштаб)

Генштаб рассказал об обстановке на юге Украины (Фото:Генштаб)

На Южнобугском направлении российские оккупанты поддерживают высокую интенсивность ведения разведки беспилотными летательными аппаратами.

Об этом сообщает Генштаб.

В акватории Черного моря вне пунктов базирования находятся три носителя крылатых ракет Калибр.

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Продолжаются обоюдные обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков по всей линии столкновения.

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Террористическая армия РФ нанесла ракетно-авиационные удары в районе Мураховки.

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Во вражеских подразделениях отмечается нехватка боеприпасов, продуктов питания и воды.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Юг Украины Война России против Украины

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