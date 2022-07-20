На юге Украины оккупантам не хватает боеприпасов, продуктов и воды — Генштаб
Генштаб рассказал об обстановке на юге Украины (Фото:Генштаб)
На Южнобугском направлении российские оккупанты поддерживают высокую интенсивность ведения разведки беспилотными летательными аппаратами.
Об этом сообщает Генштаб.
В акватории Черного моря вне пунктов базирования находятся три носителя крылатых ракет Калибр.
Продолжаются обоюдные обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков по всей линии столкновения.
Террористическая армия РФ нанесла ракетно-авиационные удары в районе Мураховки.
Во вражеских подразделениях отмечается нехватка боеприпасов, продуктов питания и воды.
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