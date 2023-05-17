На юге Украины объявили тревогу, в Одессе слышали взрывы 17 мая, 22:13 Одесса (Фото:REUTERS/Alexandros Avramidis)

На юге Украины вечером в среду, 17 мая, объявили воздушную тревогу, Суспільне сообщило о нескольких взрывах в Одессе.

По данным журналистов, взрывы слышны в течение 20 минут.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким ранее призвал не игнорировать тревогу и предупредил о вражеских ракетах на юге.

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Глава Общественного совета в Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram-канале напомнил, что работу ПВО снимать запрещено.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 22:20 / Инфографика: alerts.in.ua

Ранее 17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что соглашение о Черноморском зерновом коридоре для экспорта зерна из украинских портов продлили еще на два месяца. Российские оккупанты заявили, что не будут мешать выходу турецких судов из портов Николаев и Ольвия.