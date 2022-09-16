На юге Украины идут тяжелые бои, ВСУ выбивают оккупантов со всех рубежей — оперативное командование 16 сентября, 13:22 В оперативном командовании рассказали о тяжелых боях на юге Украины (Фото:Генштаб)

На юге Украины продолжаются тяжелые бои, украинским военным в этом регионе противостоят достаточно существенные силы оккупантов.

Об этом в ходе брифинга сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, оккупационные войска РФ продолжают использовать контрбатарейную борьбу, поскольку нет сил и мотивации отправляться в открытое противостояние.

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«Они держатся на расстоянии и за те железобетонные конструкции, которые обустроили на рубежах обороны. Выбитые из первого рубежа обороны, они цепляются за второй и третий, там, где крепче и безопаснее. Но мы делаем все, чтобы они и там не зацепились», — отметила Гуменюк.

Также она призвала не распространять преждевременно информацию об освобождении территорий и обстрелах тех или иных объектов.

«Мы хотим подготовить максимальный плацдарм для нашей радости. Теперь то, что мы делаем, любит тишину. Поэтому мы просим воздержаться от всех комментариев от уволенных населенных пунктов, если вы лично не принимали в этом участия», — подчеркнула Гуменюк.

Ранее Гуменюк заявила, что силы обороны Украины установили огневой контроль почти над всей территорией Херсонской области.

12 сентября в ОК Юг сообщили, что ВСУ с начала активных действий освободили 13 населенных пунктов, площадь освобожденных южных территорий — более 500 кв. километров.

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