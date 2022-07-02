На юге растет украинское сопротивление, у россиян нет достаточно сил для контроля оккупированных территорий — CNN 2 июля, 02:46 Российский оккупант на фоне техники с символикой Z (Фото:REUTERS / Александр Ермоченко)

У России нет достаточного количества сил, чтобы полностью контролировать оккупированную территорию Херсонской области. В регионе растет украинское сопротивление.

Об этом пишет CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников США.



Они обращают внимание на ряд инцидентов последних недель, связанных с покушениями на жизнь коллаборантов. Американская разведка называет это доказательством партизанской деятельности на юге Украины.

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Переброска части российских войск с Херсонского на Донбасское направление, по мнению экспертов, создала для партизан окно возможностей для нападений на коллаборантов, а для украинских сил время для контрнаступления.

В США подчеркивают, что движение сопротивления в оккупированной Херсонской области пока не переросло в организованное, и скептически относятся к его перспективам. Но в долгосрочной перспективе он может привести к массовым восстаниям среди украинского населения.

Одной из причин неудач российских военных американские чиновники называют приоритизацию военной кампании в ущерб налаживанию гражданской жизни на оккупированных территориях.

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