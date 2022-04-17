На юге Украины оккупанты строят пыточные и похищают представителей власти — Зеленский

17 апреля, 23:42
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Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

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Российские оккупанты в Херсонской и Запорожской областях строят пыточные и похищают представителей власти, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном видеообращении.

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«Шантажируют учителей, крадут деньги, направленные на выплату пенсий, блокируют и крадут гуманитарную помощь, доводят людей до голода», — описал Зеленский преступления войск РФ в южных регионах Украины.

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Президент напомнил, что оккупанты готовят так называемый «референдум» в Херсонской и Запорожской областях.

«Оккупанты еще и пытаются оторвать Херсонскую и Запорожскую области по примеру так называемых „ДНР“ и „ЛНР“. Переводят эту территорию в рублевую зону и подчиняют административной машине России», — сказал он.

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Тех, кто оказался на оккупированных территориях Зеленский призвал не сотрудничать с оккупантами, саботировать их приказам и протестовать.

Ранее уполномоченная по правам человека Людмила Денисова сообщала, что российские оккупанты намерены провести так называемый «референдум» о создании «Херсонской народной республики» в период с 1 по 10 мая.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Запорожская область Херсонская область Юг Украины Война в Украине

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