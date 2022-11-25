«Нас ничего не удивляет». В ОК Юг рассказали, как Россия ракетным ударом пыталась уничтожить 17 кур

25 ноября, 12:41
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Стали известны последствия массированной ракетной атаки РФ на юге Украины (Фото:Полиция Киевской области)

Стали известны последствия массированной ракетной атаки РФ на юге Украины (Фото:Полиция Киевской области)

На юге Украины во время массированной ракетной атаки РФ в среду, 23 ноября, были попадания как по жилым домам, так и по объектам энергетической инфраструктуры.

Об этом в эфире телеканала Freeдом рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины Юг Наталья Гуменюк.

Она рассказала, что 23 ноября в южных регионах Украины Силы обороны сбивали ракеты и беспилотники.

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«К сожалению, попадание есть, и это попадание по энергетической системе. Это та же террористическая атака по самому болезненному. То, что является нарушением норм и правил ведения войны. Но с таким врагом нас это в принципе уже не удивляет», — отметила Гуменюк.

По ее словам, над Одесской областью сбили две ракеты, обломки одной из них попали в частные домовладения.

«Пострадали животные, птицы. Скорее всего, враг также тяготеет к уничтожению „биолабораторий“, поэтому пытался уничтожить 17 кур», — сказала Гуменюк.

Она добавила, что в Николаевской области сбивали ракеты, а в Херсонской — беспилотники.

В среду, 23 ноября, российские оккупанты выпустили 67 крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе типа Ланцет.

https://www.youtube.com/watch?v=QP_i-xWdgwc
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Ракеты Юг Украины Ракетные удары Война России против Украины

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