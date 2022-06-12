ОК Юг: Сохраняется угроза пуска 40 крылатых ракет с кораблей противника 12 июня, 03:29 Цей матеріал також доступний українською Последствия действий оккупантов на юге (Фото:facebook.com/okPivden)

На юге российские войска продолжают боевые действия вдоль занятого рубежа обороны. В то же время ВСУ уничтожили 13 российских военных, танк, пять автомобилей и три полевых склада боеприпасов.

Об этом сообщило Оперативное командование Юг.



«Подытоживая сто восьмые сутки героического противостояния украинцев российскому военному вторжению, отметим, что враг продолжает ведение боевых действий по занятому рубежу обороны. Обстановка в районе ведения боевых действий напряженная», — говорится в сообщении.

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В целях сдерживания украинских войск противник обстреливает позиции ВСУ и пытается вести контрбатарейную борьбу.

Вместе с тем, враг в очередной раз ударил реактивной системой залпового огня Ураган по пригороду Николаева, продолжая огненное и психологическое давление на гражданское население.

За прошедшие сутки авиация Воздушных сил ВС Украины нанесла три удара по складам боеприпасов и скоплению вражеской техники.

«Ракетно-артиллерийские и другие подразделения в результате выполнения огневых задач отминусовали из списков личного состава 13 рашистов. Уменьшено количество вооружения рашистов на один танк, пять автомобилей и три полевых склада боеприпасов в Херсонской области», — добавили в ОК Юг.

В то же время корабельная группировка вражеского флота в Черном море увеличилась на два больших десантных корабля. Сохраняется угроза от 40 крылатых ракет и готовности к действиям четырех БДК.

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