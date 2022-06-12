ОК Юг: сохраняется угроза от 40 крылатых ракет

12 июня, 03:29
Цей матеріал також доступний українською
Последствия действий оккупантов на юге (Фото:facebook.com/okPivden)

Последствия действий оккупантов на юге (Фото:facebook.com/okPivden)

На юге русские войска продолжают боевые деяния вдоль занятого рубежа обороны. В то же время ВСУ уничтожили 13 российских военных, танк, пять автомобилей и три полевых склада боеприпасов.

Об этом сообщило Оперативное командование Юг.

«Подытоживая сто восьмые сутки героического противостояния украинцев российскому военному вторжению, отмечу, что враг продолжает ведение боевых действий по занятому рубежу обороны. Обстановка в районе ведения боевых действий напряжена», — говорится в сообщении.

Видео дня
https://www.facebook.com/watch/?v=776906243471027
Читайте также:

Сергей Рахманин (Фото:Наталья Кравчук / НВ) «Измена или испуг?». Почему РФ быстро оккупировала юг, какие вопросы к СБУ во время войны и где был Баканов 24 февраля — интервью с Рахманиным

В целях сдерживания украинских войск противник обстреливает позиции ВСУ и пытается вести контрбатарейную борьбу.

Вместе с тем, враг в очередной раз ударил реактивной системой залпового огня Ураган по пригороду Николаева, продолжая огненное и психологическое давление на гражданское население.

За прошедшие сутки авиация Воздушных сил ВС Украины нанесла три удара по складам боеприпасов и скоплению вражеской техники.

Читайте также:
108-й день войны. Глава Еврокомиссии приехала в Киев, ВСУ отразили наступление врага на двух направлениях на востоке — главное

"Ракетно-артиллерийские и другие подразделения в результате выполнения огневых задач отменяли из списков личного состава 13 рашистов. Уменьшено количество вооружения рашистов на один танк, пять автомобилей и три полевых склада боеприпасов в Херсонской области», — добавили в ОК Юг.

Читайте также:
Российские военные усилили охрану Северо-Крымского канала — командование Юг

В то же время корабельная группировка вражеского флота в Черном море увеличилась на два больших десантных корабля. Сохраняется угроза от 40 крылатых ракет и готовности к действиям четырех ВДК.

Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Юг Украины Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X