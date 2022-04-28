Оккупанты закрепились возле Таврийского: сосредотачивают свои усилия на двух направлениях — Генштаб
Основные усилия оккупантов сосредотачивают на направлениях Херсон — Николаев и Херсон — Кривой Рог (Фото:Генштаб)
На Южнобугском направлении основные усилия российских оккупантов сосредоточены на направлениях Херсон — Николаев и Херсон — Кривой Рог.
Об этом сообщает Генштаб.
Враг в результате штурмовых действий закрепился в районе населенного пункта Таврийское, пытается производить огненное поражение по позициям украинских войск в районах населенных пунктов Александровка и Новая Заря.
В районах населенных пунктов Станислав и Молодецкое оккупанты наращивают подразделения реактивной и ствольной артиллерии.
В целях корректировки и оценки результатов огневого поражения враг провел воздушную разведку в районе населенного пункта Залива.
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