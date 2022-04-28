Оккупанты закрепились возле Таврийского: сосредотачивают свои усилия на двух направлениях — Генштаб 28 апреля, 08:04 Цей матеріал також доступний українською Основные усилия оккупантов сосредотачивают на направлениях Херсон — Николаев и Херсон — Кривой Рог (Фото:Генштаб)

На Южнобугском направлении основные усилия российских оккупантов сосредоточены на направлениях Херсон — Николаев и Херсон — Кривой Рог.

Об этом сообщает Генштаб.

Враг в результате штурмовых действий закрепился в районе населенного пункта Таврийское, пытается производить огненное поражение по позициям украинских войск в районах населенных пунктов Александровка и Новая Заря.

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В районах населенных пунктов Станислав и Молодецкое оккупанты наращивают подразделения реактивной и ствольной артиллерии.

В целях корректировки и оценки результатов огневого поражения враг провел воздушную разведку в районе населенного пункта Залива.

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