На юге оккупанты пытаются держать оборону и готовят отступные позиции — оперативное командование

9 ноября, 15:10
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В оперативном командовании рассказали о текущей ситуации на юге Украины (Фото:Генштаб)

В оперативном командовании рассказали о текущей ситуации на юге Украины (Фото:Генштаб)

На юге Украины российские оккупационные войска пытаются удерживать оборону на занятых рубежах и готовят отступные позиции.

Об этом сообщается на странице оперативного командования Юг в Facebook.

Оккупанты ведут огонь вдоль линии столкновения, по прилегающим территориальным громадам и тыловым районам из РСЗО, ствольной артиллерии, минометов и танков.

Видео дня

https://www.facebook.com/watch/?v=836923300969959

Войска РФ ведут активную оборону вдоль всей линии разграничения, отметили в командовании.

9 ноября в соцсетях появилась информация, что ВС РФ подорвали уже восемь мостов в Херсонской области.

https://www.youtube.com/embed/i0roHI1_piM

Как заявил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, оккупанты подорвали все мосты на правобережной части Херсонской области.

Также появились первые подтверждения по поводу начала освобождения Снигиревки Баштанского района Николаевской области. Деоккупация этого населенного пункта открывает путь на Херсон.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Херсонская область Юг Украины Война России против Украины

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