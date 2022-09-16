На южном направлении ВСУ уничтожили 71 оккупанта и 27 единиц техники, россияне готовят провокации

16 сентября, 06:09
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Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщает, что украинские военные на южном направлении уничтожили 71 оккупанта и их технику.

Всего за сутки уничтожены:

  • 7️1 рашист;
  • 5️ танков;
  • 1️4️ единиц авто-бронетехники;
  • реактивная система залпового огня Град;
  • самоходная артиллерийско-минометная установка Нона-С;
  • самоходная артустановка Гвоздика;
  • зенитная самоходная установка Шилка;
  • 2️ гаубицы Мста-Б;
  • 2️ 120-ти мм миномета.

Видео дня

Также украинская авиация и ракетно-артиллерийские войска ВСУ нанесли удары по складам боеприпасов в Бериславском районе, по Каховскому мосту, а также по пяти понтонным переправам вблизи Дарьевки.

«Жителям временно оккупированных территорий сообщают о необходимости воздержания от посещения общественных мест в период с 17 по 20 сентября для недопущения совершения так называемого военного преступления под чужим флагом», — сообщили в командовании.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/1826143157720490/
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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Запорожская область Херсонская область Николаевская область Война в Украине Война России против Украины

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