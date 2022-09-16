На южном направлении ВСУ уничтожили 71 оккупанта и 27 единиц техники, россияне готовят провокации 16 сентября, 06:09 Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщает, что украинские военные на южном направлении уничтожили 71 оккупанта и их технику.

Всего за сутки уничтожены:

7️1 рашист;

5️ танков;

1️4️ единиц авто-бронетехники;

реактивная система залпового огня Град;

самоходная артиллерийско-минометная установка Нона-С;

самоходная артустановка Гвоздика;

зенитная самоходная установка Шилка;

2️ гаубицы Мста-Б;

2️ 120-ти мм миномета.



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Также украинская авиация и ракетно-артиллерийские войска ВСУ нанесли удары по складам боеприпасов в Бериславском районе, по Каховскому мосту, а также по пяти понтонным переправам вблизи Дарьевки.

«Жителям временно оккупированных территорий сообщают о необходимости воздержания от посещения общественных мест в период с 17 по 20 сентября для недопущения совершения так называемого военного преступления под чужим флагом», — сообщили в командовании.

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