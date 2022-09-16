На южном направлении ВСУ уничтожили 71 оккупанта и 27 единиц техники, россияне готовят провокации
Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
Оперативное командование Юг сообщает, что украинские военные на южном направлении уничтожили 71 оккупанта и их технику.
Всего за сутки уничтожены:
- 7️1 рашист;
- 5️ танков;
- 1️4️ единиц авто-бронетехники;
- реактивная система залпового огня Град;
- самоходная артиллерийско-минометная установка Нона-С;
- самоходная артустановка Гвоздика;
- зенитная самоходная установка Шилка;
- 2️ гаубицы Мста-Б;
- 2️ 120-ти мм миномета.
Также украинская авиация и ракетно-артиллерийские войска ВСУ нанесли удары по складам боеприпасов в Бериславском районе, по Каховскому мосту, а также по пяти понтонным переправам вблизи Дарьевки.
«Жителям временно оккупированных территорий сообщают о необходимости воздержания от посещения общественных мест в период с 17 по 20 сентября для недопущения совершения так называемого военного преступления под чужим флагом», — сообщили в командовании.
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