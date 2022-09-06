«Силы на финише». На юге некоторые оккупанты сдаются в плен — Гуменюк

6 сентября, 22:23
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Уничтоженная российская военная техника (Фото:Министерство обороны Украины / Facebook)

Уничтоженная российская военная техника (Фото:Министерство обороны Украины / Facebook)

На юге Украины российские военные добровольно поднимают белый флаг и сдаются в плен.

Об этом рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины Юг Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.

Она объяснила, что на юге оккупантам тоже очень сложно. Захватчики имитируют подтягивание резервов путем маневрирования.

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«Они понимают, что новые силы подтягивать неоткуда, хотя командование российских оккупационных войск пытается сымитировать подтягивание резервов путем маневрирования. Подразделения переезжают с одного направления на другое, имитируя подтягивание сил. Но их общение раскрывает, что они здесь уже давно и силы на финише», — отметила руководитель пресс-центра Сил обороны на юге.

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Гуменюк добавила, что такая ситуация побуждает россиян складывать оружие и сдаваться в плен.

«Есть случаи, когда они добровольно поднимали белое знамя, а также случаи, когда наши военные во время работы встречают российских оккупантов, которые готовы пополнить обменный фонд», — подытожила она.

4 сентября президент Владимир Зеленский подтвердил, что защитники Украины освободили населенный пункт в Донецкой области и еще два — на юге. Перед этим было опубликовано фото украинского флага над больницей в Высокополье Херсонской области, куда российские танки вошли 13 марта.

https://www.youtube.com/watch?v=AsU5GeJGFXk

6 сентября советник Офиса президента Алексей Арестович подтвердил, что ВСУ освободили также Ольгино в Херсонской области.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Юг Украины Наталья Гуменюк Война России против Украины

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