За сутки ВСУ поразили пять вражеских опорных пунктов на юге 28 июля, 02:34 Ракетно-артиллерийскими подразделениями за боевой день выполнено 271 огневое задание (Фото:facebook.com/okPivden)

Украинская авиация на юге за сутки, 27 июля, нанесла пять ударов по врагу. Парами штурмовиков и бомбардировщиком были поражены три вражеских опорных пункта.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

Кроме того, вертолетными парами были уничтожены еще два вражеских пункта вокруг сел Бериславского и Херсонского районов.

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Ракетно-артиллерийскими подразделениями за боевой день выполнено 271 огневое задание.

При попытке проведения разведки с последующей атакой в Николаевской области огнем зенитно-ракетного подразделения уничтожен БПЛА типа Форпост.

Общие подтвержденные потери врага составляют: 66 военных, три танка Т-72, три гусеничных минных заградителя, две гаубицы Мста-С, самоходная гаубица Гвоздика, минометный комплекс Сани, три единицы автотехники.

В Чернобаевке и Белогорке уничтожен обычный и полевой склад боеприпасов.

ВСУ будет проще освободить Херсон – Кирилл Михайлов, Conflict Intelligence Team https://www.youtube.com/embed/hEG0AD7LpxU

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