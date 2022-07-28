За сутки ВСУ поразили пять вражеских опорных пунктов на юге

28 июля, 02:34
Ракетно-артиллерийскими подразделениями за боевой день выполнено 271 огневое задание (Фото:facebook.com/okPivden)

Ракетно-артиллерийскими подразделениями за боевой день выполнено 271 огневое задание (Фото:facebook.com/okPivden)

Украинская авиация на юге за сутки, 27 июля, нанесла пять ударов по врагу. Парами штурмовиков и бомбардировщиком были поражены три вражеских опорных пункта.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

Кроме того, вертолетными парами были уничтожены еще два вражеских пункта вокруг сел Бериславского и Херсонского районов.

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Ракетно-артиллерийскими подразделениями за боевой день выполнено 271 огневое задание.

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При попытке проведения разведки с последующей атакой в Николаевской области огнем зенитно-ракетного подразделения уничтожен БПЛА типа Форпост.

Общие подтвержденные потери врага составляют: 66 военных, три танка Т-72, три гусеничных минных заградителя, две гаубицы Мста-С, самоходная гаубица Гвоздика, минометный комплекс Сани, три единицы автотехники.

В Чернобаевке и Белогорке уничтожен обычный и полевой склад боеприпасов.

ВСУ будет проще освободить Херсон – Кирилл Михайлов, Conflict Intelligence Team

https://www.youtube.com/embed/hEG0AD7LpxU
Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Юг Украины Война в Украине Война России против Украины

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