Об этом Волошин заявил в эфире телемарафона Єдині новини.

«Южный военный округ, который действует на юге Украины, тоже создал совершенно новый мотострелковый полк. Его формировали в городе Ханкала Республики Чечня… Для чего здесь этот полк — это просто усиление тех подразделений, которые понесли большие потери. А у них потери немалые, они довольно сильно стерлись. Также этот полк должен помочь на Ореховском и Гуляйпольском направлениях», — сказал представитель Сил обороны Юга Украины.

Реклама

Он также пояснил, что новый полк сформировали по приказу Путина, который недавно заявил об увеличении мобилизации, в рамках чего каждый военный округ должен был создать дополнительные полки.

В июне главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский сообщал, что за 2024 год стране-агрессору России удалось мобилизовать 440 000 контрактников.