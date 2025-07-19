Россия перебросила на юг Украины полк, сформированный в Чечне — спикер Сил обороны

19 июля, 19:42
Россия отправила новый полк на юг Украины из-за больших потерь, сказал Владислав Волошин (Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak)

Спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин сообщил, что Россия перебросила в зону боевых действий новый мотострелковый полк, созданный в Чечне.

Об этом Волошин заявил в эфире телемарафона Єдині новини.

«Южный военный округ, который действует на юге Украины, тоже создал совершенно новый мотострелковый полк. Его формировали в городе Ханкала Республики Чечня… Для чего здесь этот полк — это просто усиление тех подразделений, которые понесли большие потери. А у них потери немалые, они довольно сильно стерлись. Также этот полк должен помочь на Ореховском и Гуляйпольском направлениях», — сказал представитель Сил обороны Юга Украины.

Он также пояснил, что новый полк сформировали по приказу Путина, который недавно заявил об увеличении мобилизации, в рамках чего каждый военный округ должен был создать дополнительные полки.

В июне главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский сообщал, что за 2024 год стране-агрессору России удалось мобилизовать 440 000 контрактников.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Российско-украинская война Российские военные мобилизация в России Владислав Волошин

