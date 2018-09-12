На взятке в 140 тысяч гривен задержаны двое должностных лиц Нацполиции Луганской области

За непривлечение к ответственности полицейские требовали у мужчины около 140 тыс. грн.

Во вторник, 11 сентября, военной прокуратурой из состава Объединенных сил на взятке задержаны и.о. начальника и заместитель Миловского отдела полиции ГУНП в Луганской области, сообщает пресс-центр штаба ООС на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в течение августа следователи СБУ в Донецкой и Луганской областях проводили расследование с целью разоблачения взяточника в погонах.

"Имея оперативную информацию в отношении офицера Национальной полиции, нечистого на руку, и получив санкцию военной прокуратуры, следователи своевременно выявили и задокументировали факт вымогательства. Так, на взятке был задержан временно исполняющий обязанности начальника Миловского отдела полиции ГУНП в Луганской области майор полиции Ч., который решил "подзаработать", вступив в сговор с заместителем начальника этого же отдела полиции подполковником полиции Б.", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, "оборотни в погонах торговали тем, чем могли - предложили гражданину Б. не привлекать его к уголовной ответственности и даже закрыть уголовное производство". Просили они за это почти 140 тыс. грн.

Оперативники задержали обоих взяточников во время получения второй части неправомерной выгоды в размере 88,5 тыс. грн.

"Именно такая сумма денег была обнаружена и изъята во время обыска автомобиля заместителя начальника Миловского отдела полиции ГУНП в Луганской области", - отмечается в сообщении.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, проводятся обыски по месту работы и жительства фигурантов дела.