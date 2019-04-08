На вызов киевлян, у которых из-за скачка напряжения сгорела техника, приехали пьяные электрики - видео
В Киеве на вызов
жильцов дома по адресу Зодчих, 30/6, у которых из-за резкого перепада напряжения
сгорела бытовая техника, приехали пьяные электрики.
Об этом сообщили
в сообществе Киев Оперативный, опубликовав видео с работниками аварийной
службы, один из которых уснул прямо в машине.
"Очень
серьезно "скакнуло" напряжение. Причём серьезно, что у людей погорели
телевизоры, холодильники и прочая бытовая техника. Вызвали аварийку и приехали
вот эти пьяные ребята. Покрутились и уехали, так ничего и не отремонтировав",
- рассказали местные жители.
При этом
отмечается, что, несмотря на несколько попыток вызвать другую бригаду,
ремонтировать электросеть так никто и не приехал.