На вызов киевлян, у которых из-за скачка напряжения сгорела техника, приехали пьяные электрики - видео Сегодня, 11:05 2451 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Киев Оперативный/Facebook По словам местных жителей, электрики уехали, так ничего и не отремонтировав Скриншот с видео Киев Оперативный/Facebook

В Киеве на вызов жильцов дома по адресу Зодчих, 30/6, у которых из-за резкого перепада напряжения сгорела бытовая техника, приехали пьяные электрики.

Об этом сообщили в сообществе Киев Оперативный, опубликовав видео с работниками аварийной службы, один из которых уснул прямо в машине.

"Очень серьезно "скакнуло" напряжение. Причём серьезно, что у людей погорели телевизоры, холодильники и прочая бытовая техника. Вызвали аварийку и приехали вот эти пьяные ребята. Покрутились и уехали, так ничего и не отремонтировав", - рассказали местные жители.

При этом отмечается, что, несмотря на несколько попыток вызвать другую бригаду, ремонтировать электросеть так никто и не приехал.