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На вызов киевлян, у которых из-за скачка напряжения сгорела техника, приехали пьяные электрики - видео

Сегодня, 11:05
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На вызов киевлян, у которых из-за скачка напряжения сгорела техника, приехали пьяные электрики - видео - фото

Скриншот с видео Киев Оперативный/Facebook

По словам местных жителей, электрики уехали, так ничего и не отремонтировав

В Киеве на вызов жильцов дома по адресу Зодчих, 30/6, у которых из-за резкого перепада напряжения сгорела бытовая техника, приехали пьяные электрики.

Об этом сообщили в сообществе Киев Оперативный, опубликовав видео с работниками аварийной службы, один из которых уснул прямо в машине.

"Очень серьезно "скакнуло" напряжение. Причём серьезно, что у людей погорели телевизоры, холодильники и прочая бытовая техника. Вызвали аварийку и приехали вот эти пьяные ребята. Покрутились и уехали, так ничего и не отремонтировав", - рассказали местные жители.

При этом отмечается, что, несмотря на несколько попыток вызвать другую бригаду, ремонтировать электросеть так никто и не приехал.

Теги:   Пьяный Видео Электрики Киев

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