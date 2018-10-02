На выходных в Киеве перекроют ряд улиц для всех видов транспорта из-за международного марафона

6-7 октября в Киеве перекроют ряд улиц из-за проведения Киевского международного марафона Wizz Air Kyiv City Marathon.
По данным Киевской горгосадминистрации, в этом году ожидается более 11 000 участников из 45 стран мира.
Так, с 05:00 6 октября до 21:00 7 октября запретят движение всех транспортных средств для монтажа и демонтажа сценических конструкций на улице Крещатик (на участке от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Михайловской).
В воскресенье, 7 октября, во время проведения мероприятия будет ограничено транспортное движение:
- Европейская площадь - 08:00 до 16:00;
- ул. М. Грушевского - с 08:00 до 15:00;
- Петровская аллея - с 08:00 до 14:30;
- Парковая дорога - с 08:00 до 14:30;
- Днепровский спуск - с 08:00 до 12:20;
- аллея Героев Крут - с 08:00 до 12:20;
- ул. Лаврская - с 08:00 до 12:20;
- ул. Запечерная - с 08:00 до 12:20;
- б-р Дружбы Народов - с 08:00 до 12:30;
- мост Патона - с 9:20 до 12:00;
- просп. Соборности - с 09:00 до 12:00;
- Лыбидская площадь - с 08:00 до 12:30;
- ул. Большая Васильковская (от пл. Лыбидской до ул. Физкультуры) - с 08:00 до 13:00;
- ул. Большая Васильковская (от ул. Физкультуры до б-ра Т. Шевченко) - с 08:00 до 16:00;
- Владимирский спуск - с 09:00 до 14:00;
- ул. Петра Сагайдачного - с 09:00 до 14:00;
- Контрактовая площадь - с 09:00 до 14:00;
- ул. Константиновская - с 09:00 до 14:00;
- ул. Притисско-Никольская - с 09:00 до 14:00;
- ул. Хорива - с 09:00 до 14:00;
- ул. Верхний Вал - с 09:00 до 14:00;
- ул. Нижний Вал - с 09:00 до 14:00;
- ул. Почайнинская - с 09:00 до 14:00;
- ул. Введенская - с 09:00 до 14:00;
- ул. Волошская - с 09:00 до 14:00;
- ул. Оболонская - с 09:00 до 14:00;
- ул. Межигорская - с 09:00 до 14:00;
- ул. Глыбочицкая - с 9:20 до 14:00;
- ул. Вячеслава Черновола - с 9:20 до 14:00;
- ул. Златоустовская - с 9:20 до 14:00
- ул. Павловская - с 9:20 до 14:00;
- ул. В. Винниченко - с 9:20 до 14:00;
- ул. Обсерваторная - с 09:30 до 15:00
- ул. Сечевых Стрельцов - с 09:30 до 15:00;
- Львовская площадь - с 09:30 до 15:00;
- ул. Большая Житомирская - с 09:30 до 15:00;
- ул. Десятинная - с 09:30 до 15:00;
- Михайловская площадь - с 09:30 до 15:00
- парк Владимирская горка - с 09:30 до 15:00;
- ул. Трехсвятительская - с 09:30 до 15:00;
- Владимирский проезд - с 09:30 до 15:00;
- Софийская площадь - с 09:30 до 15:00;
- ул. Владимирская - с 09:30 до 15:00;
- б-р Т. Шевченко - с 9:45 до 15:45;
- площадь Победы - с 9:45 до 15:45;
- просп. Победы - с 9:45 до 15:45;
- ул. Саксаганского - с 9:45 до 15:45;
- ул. Жилянская - с 9:45 до 15:45.
По данным организаторов марафона, будет впервые доступна новая дистанция для ветеранов войны - забег Гордость Нации: ветеранская десятка.
Участие в нем смогут принять военные подразделения действующих военнослужащих ВСУ, Национальной гвардии Украины, СБУ, МВД, курсанты военных училищ и лицеев, ветераны войны, семьи погибших участников боевых действий, общественные объединения ветеранов АТО, добровольческих формирований и волонтеров.
Для участия в забеге приглашены ветераны из семи стран мира и работники иностранных представительств в Украине. Дистанция забега - 10 км.
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