На выходные в Киеве зафиксировали сразу два температурных рекорда

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В выходные в Киеве было по-летнему тепло
Фото: Pixabay

В выходные в Киеве было по-летнему тепло

В минувшие выходные в Киеве были зафиксированы два температурных рекорда.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Б.Срезневского, 15 апреля была установлена максимальная температура воздуха.

Столбик термометра после полудня достиг отметки в +24,2°С, что на 0,1°С выше предыдущего исторического значения для этого дня в 1972 году.

Кроме того, ночь на 16 апреля оказалась самой теплой с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже 12,8°С.

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