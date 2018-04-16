На выходные в Киеве зафиксировали сразу два температурных рекорда

В выходные в Киеве было по-летнему тепло

В минувшие выходные в Киеве были зафиксированы два температурных рекорда.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Б.Срезневского, 15 апреля была установлена максимальная температура воздуха.

Столбик термометра после полудня достиг отметки в +24,2°С, что на 0,1°С выше предыдущего исторического значения для этого дня в 1972 году.

Кроме того, ночь на 16 апреля оказалась самой теплой с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже 12,8°С.