На выходные в Киеве перекроют Крещатик из-за МotoOpenFest

МotoOpenFest пройдет во второй раз

В субботу, 16 июня, в Киеве запретят движение всех видов транспорта на Крещатике из-за проведения фестиваля МotoOpenFest.

Как сообщили в Киевской горгосадминистрации, Крещатик перекроют на участке от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Михайловской. Ограничения будут действовать с 12:00 до 16:00.

МotoOpenFest пройдет во второй раз с 15 по 17 июня в столичном парке Муромец.

Порядок будут обеспечивать правоохранители. Также по маршруту будут дежурить спасатели и медики.

Ранее сообщалось, что 17 июня в Киеве пройдет Марш равенства.