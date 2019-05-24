На выходных в Киеве перекроют ряд улиц из-за Пробега под каштанами Сегодня, 11:29 249 Цей матеріал також доступний українською Пробег под каштанами/Facebook В рамках пробега запланированы семь стартов Пробег под каштанами/Facebook

На выходных в Киеве перекроют ряд улиц из-за проведения 27-го благотворительного Пробега под каштанами.

С 18:00 25 мая и до 20:00 26 мая запретят движение по Крещатику от Аллеи Героев Небесной Сотни до улицы Богдана Хмельницкого из-за монтажа и демонтажа сценических конструкций.

Во время самого пробега, с 08:00 до 15:00 26 мая в столице перекроют движение транспорта по маршруту: Майдан Незалежности — улица Крещатик — площадь Льва Толстого — улица Большая Васильковская — разворот на улице Деловой — улица Большая Васильковская — площадь Льва Толстого — улица Крещатик — Майдан Незалежности.

В рамках пробега состоится семь стартов:

Пробег в ходунках (для детей 9−14 месяцев, которые делают первые шаги), Детский пробег с детскими колясками, Спортивный пробег (для профессиональных спортсменов и участников со специальной спортивной подготовкой), Пробег мужественных (для лиц с физическими ограничениями, испытываемых дистанцию ​​в колясках или с помощью костылей, палок), Пробег с собакой, Пробег вслепую и Благотворительный пробег (для лиц без специальной спортивной подготовки, а также команд-участниц).

Зарегистрироваться можно на Майдане Незалежности в день пробега с 7:30 до 10:20 в палатке Выдача заказов.

Собранные средства организаторы направят на приобретение оборудования и расходных материалов для Центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава, Института глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова, а также для фонда Happy Paw на приобретение необходимых материалов в приют для животных.