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На выходных в Киеве частично перекроют движение в центре

Вчера, 08:23
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На выходных в Киеве частично перекроют движение в центре - фото

Велодень в Киеве / Facebook

1−2 июня в Киеве ограничат движение транспорта

На выходных, 1−2 июня, в столице Украины перекроют движение транспорта на Крещатике в связи с Всеукраинским велоднем и Днем защиты детей.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

Крещатик будет перекрыт 1 июня с 00:00 до 19:00 на участке от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Михайловской (с возможностью выезда с улицы Прорезной через улицу Крещатик в направлении Бессарабской площади) и с 19:00 1 июня до 23:59 2 июня на этом участке без возможности выезда с улицы Прорезной.

Также 1 июня троллейбусы № 6, 16, 18 и автобусы № 24, 114 будут курсировать по измененным маршрутам.

Фото: КГГА

С 09:00 и до окончания велодня троллейбусы № 6 будут курсировать от Минского массива до станции метро Лукьяновская. Троллейбусы № 16 и № 18 — до Воздухофлотского путепровода. Автобусы № 24 будут курсировать от железнодорожного вокзала Центральный до станции метро Площадь Льва Толстого. Автобусы № 114 — от ул. Милославской до стадиона Динамо им. Валерия Лобановского.

Теги:   КГГА Велосипедисты Киев

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