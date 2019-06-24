На выходных в Киеве зафиксировали три температурных рекорда Сегодня, 11:53 8144 Цей матеріал також доступний українською Targor/pixabay.com Киевляне пережили самый жаркий день и самую жаркую ночь Targor/pixabay.com

В Киеве 22−23 июня Центральная геофизическая обсерватория зафиксировала три температурных рекорда.

Так, 22 июня, в Киеве столбик термометра поднялся до 34,0 градусов тепла, что на 0,6 градуса выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в 1891 году.



Кроме того, средняя суточная температура воздуха в субботу впервые за 139 года составила 27,3 градусов, что на 0,7 градусов выше соответствующего предыдущего рекордного значения для этого дня, которое было отмечено в 1943 году.

23 июня минимальная температура воздуха самой теплой за 139 лет наблюдений ночи не опустилась ниже 22,3 градусов, что на 1,4 градуса выше чем в 1946 году.

С начала июня уже зафиксировано одиннадцать температурных рекордов, отметили в обсерватории.