09 ноября 2018, пятница

На выезде из Киева Toyota с российскими номерами протаранила два авто и вылетела за отбойник

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На выезде из Киева столкнулись Toyota Camry, Skoda Octavia и Jeep Grand Cherokee
Фото: Информатор

На выезде из Киева столкнулись Toyota Camry, Skoda Octavia и Jeep Grand Cherokee

Утром на выезде из Киева произошло ДТП с участием автомобилей Toyota Camry, Skoda Octavia и Jeep Grand Cherokee.

Как сообщает Информатор, по предварительной информации, Toyota на российских номерах ехала на высокой скорости, этого не отрицал и сам водитель. В ходе движения Camry зацепила Skoda, после чего врезалась в Jeep, у которого оторвало заднее колесо. Из-за двух столкновений Toyota занесло, она протаранила отбойник и вылетела за пределы проезжей части.

По словам водителя Skoda, все три автомобиля ехали в сторону Житомира. Он ехал первым, сзади в соседней полосе ехал Jeep. Водитель видел по зеркалам, что на высокой скорости с ряда в ряд перестраивается черный автомобиль и приближается к нему. Через некоторое время произошел удар, от которого Skoda занесло, она врезалась в отбойник, но машину удалось выровнять. Что произошло с другими автомобилями он не видел.

На место выезжали три бригады медиков, однако госпитализация никому не потребовалась.

Из-за аварии на трассе образовалась тянучка. На месте ДТП работает патрульная полиция. Подробности инцидента устанавливаются.

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