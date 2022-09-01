«Храбро вызвался спасать жизни». На войне в Украине погиб врач-доброволец из Великобритании — The Times 1 сентября, 21:22 Флаг Великобритании (Фото:Nerivill / pixabay)

На войне в Украине погиб врач-доброволец из Британии Крейг Макинтош, сообщает The Times со ссылкой на слова родствеников.

По словам родственников, Крейг Макинтош погиб 24 августа. Эту информацию журналистам подтвердили и в Министерстве иностранных дел Великобритании. Дипломаты заявили, что помогают семье британца, погибшего в Украине, и поддерживают связь с местными властями.

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«Он храбро вызвался спасать жизни на измученной войной земле», — заявила сестра добровольца Лорна Макинтош.

Лорна собирает средства на транспортировку тела Крейга в Великобританию на краудфандинговом сайте GoFundMe.

Ранее сообщалось, что два гражданина США, один гражданин Канады и гражданин Швеции погибли на передовой в Донецкой области, где служили в качестве добровольцев в рядах Интернационального легиона ВСУ.



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