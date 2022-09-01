«Храбро вызвался спасать жизни». На войне в Украине погиб врач-доброволец из Великобритании — The Times
Флаг Великобритании (Фото:Nerivill / pixabay)
На войне в Украине погиб врач-доброволец из Британии Крейг Макинтош, сообщает The Times со ссылкой на слова родствеников.
По словам родственников, Крейг Макинтош погиб 24 августа. Эту информацию журналистам подтвердили и в Министерстве иностранных дел Великобритании. Дипломаты заявили, что помогают семье британца, погибшего в Украине, и поддерживают связь с местными властями.
«Он храбро вызвался спасать жизни на измученной войной земле», — заявила сестра добровольца Лорна Макинтош.
Лорна собирает средства на транспортировку тела Крейга в Великобританию на краудфандинговом сайте GoFundMe.
Ранее сообщалось, что два гражданина США, один гражданин Канады и гражданин Швеции погибли на передовой в Донецкой области, где служили в качестве добровольцев в рядах Интернационального легиона ВСУ.
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