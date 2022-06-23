«Один из лучших командиров». В бою за Украину погиб Народный герой Андрей Верхогляд 23 июня, 19:41 Цей матеріал також доступний українською Андрей Верхогляд (Фото:Volodymyr Runets / Facebook)

На фронте погиб офицер 72 отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев Андрей Верхогляд. В 2017 году он был награжден орденом Народного героя Украины и Орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Об этом сообщает 72 ОМБр в Facebook.

В пресс-службе отметили, что он был одним из лучших командиров.

«С грустью и сожалением сообщаем о гибели в бою с рашистской сволочью нашего побратима, командира батальона, майора Андрея Верхогляда. Благородность и решительность, смелость и безграничная, невероятная жизнерадостность. Один из лучших командиров, гордость бригады», — сказано в сообщении.

Видео дня

При каких именно обстоятельствах и в каком районе погиб Верхогляд — в ведомстве не уточняют.

Кто такой Андрей Верхогляд: коротко

Андрей Верхогляд родился в Новоград-Волынском в Житомирской области в 1995 году. Его отец, брат и дед были военными. В 2014 году Верхогляд учился на 2 курсе Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

В 2016 году он закончил академию и буквально через две недели после выпуска уехал в Волноваху — как командир механизированных подразделений. Еще через 5 дней он держал оборону возле Докучаевска.

Читайте также: На войне погиб командир батальона Карпатская Сечь Олег Куцин

Осенью после учений он снова вернулся на фронт — в Авдеевку. Там получил ранение, и врачи целый месяц вытягивали из него осколки гранаты.

В 2017 году его подразделение отбило атаку ДРГ противника возле Авдеевки и удерживал позицию. За это был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. Также был удостоен негосударственной награды Народный герой Украины.

В 2022 году был награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени — 26 марта.

У Андрея Верхогляда остались родители. Его старший брат Дмитрий служит в 95 ОДШБр.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.