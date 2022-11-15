На войне в Украине погиб 33-летний канадский доброволец 15 ноября, 02:23 Война в Украине (Фото:Генштаб)

В войне против российских захватчиков в Украине погиб канадский доброволец Джозеф Хильдебранд. Он отправился на фронт в июне.

Об этом пишет CBC News.

Хильдебранд погиб на прошлой неделе во время эвакуации раненых бойцов вблизи Бахмута. Детали операции пока неизвестны, но вместе с канадцем погибли девять из 12 членов его интернационального подразделения.

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CBC News отмечает, что 33-летний Хильдебранд был фермером в провинции Саскачеван. У него не было родственников или других связей с Украиной, однако, отслужив ранее два срока в Афганистане в составе канадского контингента, хотел помочь украинцам. В Украину из Канады он отправился 11 июня.

Премьер-министр Саскачевана Скотт Моэ назвал Хильдебранда настоящим героем.

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«Мы должны убедиться, что его смерть не напрасна. Канада должна сделать все возможное, чтобы Украина победила Россию и стала вновь свободным, независимым и успешным государством», — сказал Мое.

Сейчас продолжаются переговоры, чтобы доставить прах Хильдебранда в Канаду, где его прах будет рассеян вблизи фермы, согласно его собственному желанию.