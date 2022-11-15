На войне в Украине погиб 33-летний канадский доброволец
Война в Украине (Фото:Генштаб)
В войне против российских захватчиков в Украине погиб канадский доброволец Джозеф Хильдебранд. Он отправился на фронт в июне.
Об этом пишет CBC News.
Хильдебранд погиб на прошлой неделе во время эвакуации раненых бойцов вблизи Бахмута. Детали операции пока неизвестны, но вместе с канадцем погибли девять из 12 членов его интернационального подразделения.
CBC News отмечает, что 33-летний Хильдебранд был фермером в провинции Саскачеван. У него не было родственников или других связей с Украиной, однако, отслужив ранее два срока в Афганистане в составе канадского контингента, хотел помочь украинцам. В Украину из Канады он отправился 11 июня.
Премьер-министр Саскачевана Скотт Моэ назвал Хильдебранда настоящим героем.
«Мы должны убедиться, что его смерть не напрасна. Канада должна сделать все возможное, чтобы Украина победила Россию и стала вновь свободным, независимым и успешным государством», — сказал Мое.
Сейчас продолжаются переговоры, чтобы доставить прах Хильдебранда в Канаду, где его прах будет рассеян вблизи фермы, согласно его собственному желанию.