«Пытался помочь другим». На войне в Украине погиб австралийский доброволец — СМИ 6 сентября, 16:23 Джед Уильям Данахай (Фото:via abc)

В бою с россиянами на Изюмском направлении погиб гражданин Австралии Джед Уильям Данахай, сообщает ABC News.

«Джед прожил свою жизнь, пытаясь помочь другим. За короткое время на этой земле Джед сделал больше вещей, чем большинство из нас когда-либо сделает за всю жизнь», — заявил представитель семьи.

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По словам родных, Данахай ехал на медицинском автомобиле вблизи Изюма, когда по нему открыли огонь российские оккупанты, в результате чего австралиец погиб. Его семья сказала, что товарищи Данахая в Украине называли его костяком их подразделения, героем и человеком, которому они могли доверить свою жизнь.

«Я хотел бы поблагодарить Джеда за его мужество, его храбрость, за то, что он не сидел там, самодовольный, наблюдая, как эта война разворачивается в Европе», — сказал посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко.

По словам посла, это второй погибший австралиец, после того, как Майкл О’нил погиб там в начале этого года. Чиновники из Министерства иностранных дел и торговли Австралии говорят, что консульская помощь оказывается семье Данахая.

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