На войне погибли два гражданина Польши, воевавшие в ВСУ

6 декабря, 00:08
Поделиться:
Януш Шеремета с позывным Козак воевал в Интернациональном легионе (Фото:Janusstokozak/Facebook)

Януш Шеремета с позывным Козак воевал в Интернациональном легионе (Фото:Janusstokozak/Facebook)

На войне, начатой РФ, погибли два гражданина Польши, которые присоединились к Интернациональному легиону ВСУ.

«К сожалению Януш Шеремета (Казак) вместе с товарищем Кшиштофом погиб на фронте. Это самая печальная новость, которую я когда-либо получал. От имени Януша благодарю всех за оказанную помощь, за слова поддержки. Семьям Януша и Кшиштофа Тифеля, всем близким выражаю искренние соболезнования. Януш, ты молодец! Отдыхай, брат», — сообщили на странице Janusztokozak в Facebook.

Видео дня

Януш Серемета заявил о своем желании присоединиться к ВСУ в марте.

«Я полностью и сознательно хочу биться. Я поляк, у меня много общего с Украиной. Я влюбился в эту землю, я пережил здесь прекрасные мгновения, я не могу оставаться безучастным к этой трагедии», — заявил он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0jHozK4oHe8WiHHfWVg2fdXMjcEEo9W6uTcbuLca41Maq5w4EvZmeHEMZCXr6unYXl&id=100082414434516&show_text=true&width=500
Читайте также:
«Это Россия нападает на другие государства». В МИД Польши резко ответили на заявления Макрона о гарантиях безопасности для РФ
https://www.youtube.com/watch?v=5A9GVl6E5os
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Польша Война в Украине Война России против Украины Интернациональный легион

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X