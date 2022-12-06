На войне погибли два гражданина Польши, воевавшие в ВСУ 6 декабря, 00:08 Януш Шеремета с позывным Козак воевал в Интернациональном легионе (Фото:Janusstokozak/Facebook)

На войне, начатой РФ, погибли два гражданина Польши, которые присоединились к Интернациональному легиону ВСУ.

«К сожалению Януш Шеремета (Казак) вместе с товарищем Кшиштофом погиб на фронте. Это самая печальная новость, которую я когда-либо получал. От имени Януша благодарю всех за оказанную помощь, за слова поддержки. Семьям Януша и Кшиштофа Тифеля, всем близким выражаю искренние соболезнования. Януш, ты молодец! Отдыхай, брат», — сообщили на странице Janusztokozak в Facebook.



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Януш Серемета заявил о своем желании присоединиться к ВСУ в марте.

«Я полностью и сознательно хочу биться. Я поляк, у меня много общего с Украиной. Я влюбился в эту землю, я пережил здесь прекрасные мгновения, я не могу оставаться безучастным к этой трагедии», — заявил он.