На войне погиб командир батальона Карпатская Сечь Олег Куцин 20 июня, 03:55 Цей матеріал також доступний українською Куцин воевал на Изюмском направлении (Фото:Олег Тягнибок/Facebook)

Лидер партии Свобода Олег Тягнибок сообщил, что в воскресенье, 19 июня, на Изюмском направлении фронта погиб основатель и руководитель Легиона Свободы, командир батальона Карпатская Сечь Олег Куцин.

«В борьбе за Украину на Изюмском направлении погиб основатель и многолетний руководитель Легиона Свободы, командир батальона Карпатская Сечь (49-й отдельный стрелковый батальон ВСУ) Олег Куцин Кум», — сообщил Тягнибок.

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