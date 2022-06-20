На войне погиб командир батальона Карпатская Сечь Олег Куцин

20 июня, 03:55
Цей матеріал також доступний українською
Куцин воевал на Изюмском направлении (Фото:Олег Тягнибок/Facebook)

Куцин воевал на Изюмском направлении (Фото:Олег Тягнибок/Facebook)

Лидер партии Свобода Олег Тягнибок сообщил, что в воскресенье, 19 июня, на Изюмском направлении фронта погиб основатель и руководитель Легиона Свободы, командир батальона Карпатская Сечь Олег Куцин.

«В борьбе за Украину на Изюмском направлении погиб основатель и многолетний руководитель Легиона Свободы, командир батальона Карпатская Сечь (49-й отдельный стрелковый батальон ВСУ) Олег Куцин Кум», — сообщил Тягнибок.

Видео дня
https://www.facebook.com/oleh.tyahnybok/posts/570393254446841
Читайте также:
https://www.youtube.com/watch?v=x3rS-Xy1-Us
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Изюм Изюм-Харьков Война в Украине Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X